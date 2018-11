Roma, droga e armi al Trionfale: arrestate tre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime 24 ore, i carabinieri della Compagnia Trionfale hanno eseguito un’attività di controllo sul territorio. Il bilancio dell’attività è di 3 persone arrestate, altre 71 identificate e 45 veicoli controllati. I militari della Stazione Ottavia hanno arrestato un 21enne romano, studente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizioni. A seguito di un mirata attività di osservazione e pedinamento, hanno fermato il giovane per un controllo. Nelle sue tasche sono state rinvenute alcune dosi di hashish e così i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione in via Fortunato Pintor. All’interno di uno zaino nascosto in camera da letto, hanno trovato altri 21 grammi della stessa droga e materiale utile alla suddivisione in dosi e al confezionamento. All’interno di un mobile della stessa stanza, i carabinieri hanno anche trovato 3 proiettili calibro 308 Winchester. La droga e le munizioni sono state sequestrate mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione Trionfale hanno arrestato anche un 49enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, fermato per un controllo in piazzale Maresciallo Giardino e trovato in possesso di alcune dosi di hashish e denaro contante. Gli stessi Carabinieri hanno arrestato anche un 35enne romano, senza occupazione e con precedenti, perché nel corso di un normale controllo, è risultato colpito da un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma, per precedenti reati. L’arrestato è stato portato in carcere.