Roma, investite da un furgone: gravi anziana e badante

Due donne sono state investite da un furgone in via Anguillarese, a Nord di Roma. È accaduto intorno alle 11 all'altezza del civico 109. Un'anziana di 87 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli e la sua badante di 62 in codice rosso all'ospedale di Bracciano. Alla guida del furgone un uomo di 44 anni. Sono in corso accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. Sul posto per i rilievi la polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA