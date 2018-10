Roma-Lazio, il saluto romano dei supporter della Roma di Grecia e Spagna

Ultimo aggiornamento: 17:09

E' untransnazionale, quello che ha riunito i tifosi greci e spagnoli, nel segno della "fratellanza" romanista. Lo scatto che lo documenta sta circolando in queste ore sui canali dei supporter giallorossi: un gruppo di ultrà dele dell'viene mostrato nei pressi dello stadio Olimpico, di fronte al Bar River, mentre fa il saluto romano. La foto sarebbe stata scatatta prima del derby Roma-Lazio di domenica scorsa.Le tifoserie straniere di Panathinaikos e Atletico Madrid sono da tempo gemellate con quelle romaniste. Al tempo stesso, è nota la "lontananza", per non dire la contrapposizione, con quelli laziali: per citare un episodio, nel novembre 2017, prima del fischio d'inizio e durante la gara di Champions League al Wanda Metropolitano tra l‘Atletico Madrid e la Roma, i tifosi colchoneros innalzarono dei cori contro la Lazio (che, da parte sua, è gemellata con il Real Madrid). Non solo. Nel febbraio del 2012, molti ricordano i tafferugli tra gruppi di ultrà, dell'Atletico di Madrid e della Lazio, poco prima della gara di Europa League allo stadio Vicente Calderon.