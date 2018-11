Blackout in deposito Atac, lucchetto sostituito dai nomadi

Vanno per aprire la cabina elettrica che serve il deposito bus, ma trovano il lucchetto sostituito dai nomadi del campo limitrofo. È accaduto la scorsa notte alle 23 circa in via Candoni alla Magliana, dove alcuni tecnici Atac sono dovuti intervenire in seguito a un blackout nel deposito provocato dal maltempo. I tecnici si sono fatti accompagnare, come sempre, dalla forze dell'ordine, dal momento che la cabina elettrica, esterna al deposito, ormai si trova di fatto all'interno del campo Rom dal momento che il piazzale che è stato occupato dai nomadi. Con sorpresa hanno notato che le chiavi in loro possesso non funzionavano, in quanto il lucchetto era stato sostituito dai nomadi. Per effettuare l'intervento, dunque, è stato necessario rompere il lucchetto che poi è stato sostituito. © RIPRODUZIONE RISERVATA