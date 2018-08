Roma, decoro, Raggi: «Interventi su panchine divelte, 150 restituite ai cittadini»

«Stiamo restituendo ai cittadini le panchine dei parchi e delle vie di Roma devastate dai soliti incivili. E lo stiamo facendo anche con l’aiuto di cittadini che con il loro impegno dimostrano concretamente il loro amore per la città». Così su Facebook il sindaco Virginia Raggi. «Ad oggi - prosegue - abbiamo distribuito circa un migliaio di stecche in legno ai Municipi con le quali sono stati fatti decine di interventi, restituendo ai romani circa centocinquanta sedili. Il grosso delle 20mila assi già acquistate dal Dipartimento Tutela ambientale sarà consegnato dopo l’estate». E aggiunge: «Gli operatori del Servizio Giardini sono all’opera dal mese di maggio per restituire decoro alla città e agibilità alle storiche sedute romane con i loro fianchi in ghisa e le assi in legno. In molti casi abbiamo invitato a partecipare chiunque volesse dare una mano. Associazioni di volontariato e singoli cittadini hanno risposto uscendo di casa per passare una giornata tutti insieme e riconquistare spazi e luoghi dei propri quartieri. Ci siamo presi un’importante rivincita sui vandali che devastano i beni comuni. Per noi coinvolgere i cittadini è prioritario perché solo agendo tutti insieme possiamo restituire decoro e vivibilità alla nostra città».

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA