Roma, controlli antidroga all'Aurelio: arrestato pusher già ai domiciliari

Al termine di una attività di indagine volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli investigatori del commissariato Aurelio, hanno arrestato G.R., romano di 33 anni, con vari precedenti di polizia. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, durante la perquisizione nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di 260 grammi di hashish, alcuni grammi di cocaina e marijuana, già suddivise in dosi pronte ad essere spacciate. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello ed un paio di forbici entrambi sporchi di stupefacente. Sequestrati anche 2mila euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita. © RIPRODUZIONE RISERVATA