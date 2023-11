Operazione antidroga a Sora, due in manette

L’operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sora è scattata alle 13:30 di oggi, venerdì 24 novembre, ed ha portato all'arresto di due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia è stata trovata in possesso di droga e contante, probabilmente provento dell’attività illecita e bloccata a Fontana Liri. I due sono stati condotti nella caserma di via Deci dove sono stati arrestati su disposizione dell’autorità giudiziaria e associati presso le rispettive abitazioni in regime domiciliare.