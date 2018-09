Il conduttore di Radio Globo in diretta: «Che ribrezzo due uomini che si baciano». Un'ascoltatrice: «Sei incivile»

Incidente diplomatico, venerdì mattina su Radio Globo, dove Roberto Marchetti, conduttore del Morning Show, è stato interrotto e rimproverato da un’ascoltatrice, arrabbiata per un suo commento in diretta radio. « Stavo ascoltando casualmente le perle di Roberto. Gli ho sentito dire “ ho visto due ragazzi che si stavano baciando e ho provato un senso di schifo ” , ma l’Italia così non andrà mai avanti. Verso la civiltà, la tolleranza. Sei incivile, intollerante », ha detto la donna .



Dalla radio invece di chiedere scusa o quantomeno aggiustare il tiro, hanno pure provato a difendersi sottolineando come « il gusto è anche il gusto ».





A quel punto, Nunzia, l'ascoltatrice ha aggiunto amareggiata: « Ha fatto schifo a te, ha fatto schifo a un altro e poi qualcuno va a via del Corso per prenderli a botte. Bisogna dare messaggi diversi » . Ma niente da fare, Marchetti ha replicato candidamente «Qu i non diamo nessun messaggio, questo non è un programma educativo, io personalmente nel momento in cui vedo due uomini che si baciano provo un senso di ribrezzo » .





« Ma due omosessuali non direbbero mai una cosa del genere nei confronti di due etero che si baciano, sei il presentatore e non puoi dire una cosa del genere » , ha provato ancora a replicare l’ascoltatrice, provocando la reazione divertita del conduttore sbottato anche in « e sticazzi » . Davanti all’insistenza della ragazza, dal Morning Show di Radio Globo hanno preferito sfumare, tagliando la telefonata per andare in pubblicità.

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA