Civitavecchia, la lite sfocia in aggressione: accoltellato a una gamba

Aggressione a Civitavecchia. Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un cittadino del Senegal, D.S., 21enne, domiciliato a Ladispoli, con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. Lo straniero verso le 21 ha colpito alla gamba sinistra, con un coltello, un 30enne romano, per futili motivi, che è stato poi soccorso e ricoverato presso l’Ospedale Aurelia Hospital, non in pericolo di vita.



I carabinieri di Ladispoli sono intervenuti presso un esercizio commerciale, e dopo una breve indagine sono riusciti a rintracciare e arrestare il 21enne. Dopo l’arresto lo straniero è stato condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



