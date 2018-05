Roma, paura all'Esquilino: nigeriano aggredisce due donne che passeggiavano per strada

Stavano passeggiando lungo via Galilei a Roma quando, giunte all'angolo con via Tasso, sono state immotivatamente aggredite, prima verbalmente e poi fisicamente, da un ragazzo nigeriano di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine. Le urla delle donne hanno allertato i Carabinieri della vicina Stazione Roma piazza Dante che sono immediatamente corsi in loro aiuto: i militari hanno dovuto fronteggiare la strenua resistenza opposta dal giovane esagitato che ha tentato più volte di colpirli con calci e pugni.



Alla fine, il 25enne è stato immobilizzato e arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale San Giovanni Addolorata che li hanno dimessi entrambi con 5 giorni di prognosi per alcune contusioni ed escoriazioni riportate nella colluttazione con il cittadino nigeriano. L'aggressore è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



