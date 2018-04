Roma, ecco la super-car che prevede le voragini: rivela i vuoti sotto l'asfalto

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sul bitume sgretolato delle strade romane non saetterà la mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al futuro, ma certo la trovata del Campidoglio ha un che di futuribile. E, si spera, anche di utile. Per prevedere quali strade rischiano di collassare, la Protezione civile comunale è pronta a mettere in campo una macchina che è in grado captare i vuoti nel sottosuolo, calcolando in anticipo il rischio-voragini. Serve una risposta forte - e soprattutto rapida - dopo la sequela di automobili inghiottite che abbiamo visto in questo...