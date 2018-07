Roma, autodemolitori con i camion sotto la Regione

Era ricercato in tutta Europa da 10 anni e l'hanno arrestato oggi a Roma. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di...

Litiga con la moglie per gelosia e la prende a bastonate fino a romperle il naso. Il 14 giugno scorso, i poliziotti sono intervenuti in via dei Dioscuri per una lite violenta, hanno accertato che...