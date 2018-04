Roma, all'Ama è boom di malattie: in seicento ogni giorno a casa

di Fabio Rossi

Seicento assenti al giorno, in media, per malattia, sui circa 7.800 dipendenti dell'Ama. Dove ogni giorno mancano all'appello 1.200 lavoratori tra ferie, malattie, congedi e permessi vari. Il report periodico sulle assenze dell'azienda di via Calderon de la Barca, relativo al primo trimestre del 2018, mette in evidenza un incremento dei giorni non lavorati a causa di patologie o indisposizioni fisiche di impiegati e operatori della municipalizzata. Secondo i dati ufficiali, infatti, nei primi tre mesi di quest'anno la media di...