Roma, Raggi: niente più allagamenti da pioggia con nuovi impianti

Nuovi impianti per evitare allagamenti da pioggia. «Prendersi cura della città significa intervenire per risolvere problemi concreti. Cercando di evitare, ad esempio, che importanti zone di Roma si allaghino a causa delle piogge. Per questa ragione abbiamo realizzato due nuovi impianti di raccolta delle acque piovane a Viale di Tor di Quinto e Viale dell'Oceano Pacifico». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Il nostro dipartimento lavori pubblici ha installato nuove tubazioni più resistenti e ha ricostruito il manto stradale nei tratti interessati dai lavori, realizzando nuovi sistemi per far defluire correttamente le acque. Le aree oggetto di manutenzione erano spesso soggette ad allagamenti. Il nostro intervento è finalizzato a eliminare i disagi per i cittadini e per la circolazione, rendendo queste strade pienamente percorribili da tutti», conclude la sindaca.

