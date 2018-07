Albero di 10 metri cade in viale Angelico: auto danneggiate e tragedia sfiorata

di Jacopo G. Belviso

viale Angelico, all’altezza del civico 38, quando un albero è caduto in strada spaventando i numerosi passanti. Un platano di quasi dieci metri che, intorno alle 19.45, si è abbattuto sulla strada ed in parte anche sulla pista ciclabile, coinvolgendo anche diverse macchine in sosta parzialmente danneggiate.







I presenti hanno immediatamente contattato la polizia municipale che è accorsa sul posto provvedendo alla chiusura temporanea di viale Angelico, all'altezza di via Dardanelli.

Si è sfiorata la tragedia - commenta una residente - e per poco non veniva colpito in pieno un signore in motorino

. Le immagini del platano sono state subito caricate in rete, scatenando le polemiche anche su Facebook:

Qui a Prati cade un albero al mese provocando disagi ai cittadini e mettendo la loro incolumità a serio pericolo, e se fosse morto qualcuno?

scrive Anna F. condividendo le foto sul proprio profilo.



Sul posto alcuni commercianti hanno indicato alla polizia altri alberi pericolanti, tutti posizionati sul ciglio della strada, chiedendo al contempo un repentino intervento del servizio giardini per la potatura e messa in sicurezza dell’area. Le squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia di Roma Capitale sono al lavoro per tagliare l'albero e ripristinare completamente la viabilità. Qualcuno, sui social, teme, adesso, l'effetto "disboscamento": «Speriamo che non abbattano indiscriminatamente tutti gli alberi»​.

