Roma, a Guidonia 300 bikers sfilano per combattere le malattie rare

Musica e danze irlandesi accompagneranno l'ottava “ Reunion bikers ” di Roma, in programma domenica 23 settembre, il cui ricavato andrà ad un progetto destinato ad alleviare il carico delle famiglie dei bambini con malattie rare.



L'iniziativa, organizzata dal coordinamento genitori per le Malattie Rare-Cogemar onlus, in collaborazione con il motoclub Mpm di Roma, si svolgerà presso il Tmr Village di Guidonia. Durante una festa che coinvolgerà direttamente le famiglie e i ragazzi, verrà consegnata la borsa di studio “ Travel Fellowship ” , dedicata a giovani ricercatori e intitolata a Gianmarco Rapone, laureando in chimica morto lo scorso anno a soli 23 anni.



Nel pomeriggio di domenica, alle 15,30, trecento bikers partiranno da Largo Passamonti per un giro per le vie del centro, finalizzato a sensibilizzare le istituzioni sul tema delle malattie rare che colpiscono i bambini ed a sostegno del progetto per le famiglie “ Zaino leggero ” . Quest'ultimo sarà presentato il 13 ottobre nel corso di un convegno e partirà subito dopo nel decimo Municipio, per essere poi, negli auspici della Cogemar, esteso ad altre realtà.

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



