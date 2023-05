Giornata Mondiale della Bicicletta: evento il ​3 giugno a Ostia e nel Parco Archeologico

Se amate le pedalate in contesti naturali e archeologici segnate in agenda questo appuntamento: il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare i benefici sociali e culturali derivanti dall’uso della bici come mezzo di trasporto e per il tempo libero. Per l’occasione il Municipio Roma X ospiterà un evento assolutamente eccezionale, con l’apertura del Parco archeologico di Ostia Antica a visite guidate in bicicletta, in collaborazione con il Parco Archeologico Ostia Antica, Coopculture, DMO Tiberland e DMO H2O.

Un'escursione all'insegna del benessere, fra sport, archeologia e natura

I fan delle due ruote (con la propria bici o noleggiandone una nelle vicinanze) si ritroveranno a partire dalle ore 9.30, presso il Castello di Giulio II nel Borgo di Ostia Antica.

Da qui gli operatori didattici guideranno i visitatori in bicicletta in un percorso suggestivo, che prevede soste in alcuni dei punti più significativi del Parco. In ogni tappa verrà illustrata la storia dell’antica colonia di Ostia, sorta sulle sponde del Tevere e del mare, come ricorda l'etimologia del suo nome (Ostium, foce). I biglietti, a titolo gratuito, saranno offerti a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.00 perconsentire l’accesso, ogni 10 minuti circa, ad un massimo di 20 ciclisti a gruppo.

Il Percorso

Il percorso previsto è all’interno del Parco, che i i ciclisti percorreranno interamente su strada asfaltata, con due brevi soste di circa 8/10 minuti, rispettivamente davanti alle Terme dei Cisiarii e davanti al Piazzale delle Corporazioni. Da lì si proseguirà, sempre su strada asfaltata, verso altre due soste alle Terme del Mitra e davanti al cosiddetto Palazzo Imperiale. La visita al Parco terminerà con l’ultimo gruppo entro le ore 13.30. I ciclisti verranno accompagnati alla Porta Marina, per uscire dal Parco direttamente sul fiume Tevere. Da Porta Marina sarà poi possibile completare la giornata in bicicletta con un tour guidato che prosegue per Via Chiaraluce, parallela al fiume Tevere, per poi immettersi su via della Martinica, via delle Ebridi, via dell’Idroscalo. Una breve sosta al Parco letterario Pasolini e poi ci si dirigerà verso il porto di Roma, sulla pista ciclabile che corre parallela al mare. La sosta successiva sarà al Borghetto dei Pescatori, poi nella Pineta di Castelfusano e dopo si rientrerà, attraverso la ciclabile, al Borgo di Ostia Antica, dove è prevista una degustazione.

Valorizzare il territorio attraverso il cicloturismo

Quella del 3 giugno a Ostia si preannuncia come una giornata all’aria aperta, che punta a valorizzare il territorio di Ostia ricco di valenze culturali e ambientali e con al centro un patrimonio unico, come il Parco Archeologico, di grande appeal per il turismo internazionale. “L'idea di aprire il Parco Archeologico di Ostia antica a questa modalità di visita in bicicletta risponde alla nostra scelta di offrire ai visitatori un'esperienza straordinaria e trasversale, un modo alternativo per trascorrere una giornata all'insegna della cultura e a diretto contatto con la natura, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e attento. Un esperimento coraggioso, se vogliamo, che potrebbe aprire nuove strade al turismo culturale" afferma Alessandro D'Alessio, direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica. L’appuntamento del 3 giugno rappresenta anche l’occasione per sottolineare l’importanza del cicloturismo, che sta sempre più diventando uno stile di vacanza aperto a tutti, non solo agli sportivi. Sono, infatti, sempre più coloro che guardano alla bicicletta come a uno strumento che consente una vacanza di benessere, con tempi lenti, insieme alla famiglia o in piccoli gruppi, alla scoperta di borghi storici e mete culturali, sempre a contatto con il verde e con il piacere di gustare prodotti tipici locali. Il percorso a Ostia previsto per la Giornata Mondiale della Bicicletta è lungo circa 20 km, e la durata del bike tour è di un’ora e mezza nel Parco Archeologico, più un’ora e mezza all’esterno. E’ obbligatoria la prenotazione su: info@tiberland.it (entro il 1 giugno 2023).