Cadono sul monte Arazecca in un percorso estremo: soccorsi due bikers feriti

I carabinieri, insieme agli uomini del Soccorso Alpino della finanza di Roccaraso, sono stati impegnati nel recupeo di due bikers infortunati a causa di una caduta. I due si trovavano sul monte Arazecca, in un percorso molto ripido.



Uno ha riportato la frattura della caviglia destra e il suo amico, diversi traumi ed escoriazioni. Le squadre di soccorso, dopo avere stabilizzato i feriti, li hanno portati a valle e affidati all’ambulanza del 118 castellana, per il trasporto in ospedale.



