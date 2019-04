L'Aquila, centinaia di moto in centro per aiutare i malati di tumore VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Sei-Settecento moto hanno invaso pacificamente il centro storico, nella domenica delle Palme. I "Bikers invasori" sono arrivati in piazza Duomo per raccogliere fondi a sostegno dell'iniziativa messa in piedi dai Red Blue Eagles, i tifosi dell'Aquila calcio che hanno deciso di donare all'ospedale macchinari per alleviare le sofferenze dei malati di tumore."L'Aquila era una meta già decisa due anni fa - ha detto il leder dei Bikers, Simone Pera - ma poi abbiamo atteso il Decennale prima di venire. Lo scopo è sostenere la raccolta fondi dei Red Blue Eagles". Prossimo appuntamento ad Amatrice, dove i Bikers vanno ogni anno per sostenere la ricostruzione.Ecco il video della giornata.