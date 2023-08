Lunedì 28 Agosto 2023, 06:31 - Ultimo aggiornamento: 06:37

Non solo Termini. Anche il Reparto Esquilino dei vigili urbani di Roma Capitale, dopo il Covid, è stato ridotto al lumicino. Due o tre agenti al massimo per turno, che si assottigliano ancora (per quanto possibile) il venerdì e il sabato, per sparire completamente la domenica. Eccolo un altro settore caldo, anzi caldissimo, in quanto a commercio abusivo, degrado ed emergenze sociali, della Capitale in cui l'assenza degli agenti della Polizia locale pesa come un macigno. Pensare che solo tre mesi fa è stata istituita dal Campidoglio una speciale "cabina di regia" con l'obiettivo di «individuare e risolvere» i problemi dell'Esquilino. Ma nessuno si è accorto che, nel frattempo, i caschi bianchi del Reparto sorto ad hoc erano, di fatto, praticamente spariti.

Termini, vigili tutti in ferie: in servizio non rimane nessuno per il controesodo. Attesi un milione di viaggiatori

Tra i giardini di piazza Vittorio, il mercato coperto di via Principe Amedeo e i banchi abusivi (nient'altro che lenzuola stese a terra) ormai sparpagliati a macchia di leopardo anche tra via Ricasoli e Porta Maggiore, gestiti soprattutto da rom e nordafricani che commercianti e residenti non hanno mai smesso di invocare maggiori controlli e un aiuto concreto per i tanti senza fissa dimora e fragili che tra queste strade e piazze bivaccano o cercano riparo. «Il Reparto Termini - spiega Marco Milani, segretario romano del Sulpl, sindacato unitario lavoratori polizia locale - era stato istituito alla vigilia del Giubileo del 2000 per affrontare al meglio le criticità di quest'area nodo nevralgico per la vicinanza alla stazione centrale. E ora nell'imminenza del nuovo Giubileo, ci troviamo l'ennesimo nucleo speciale depotenziato».



All'epoca il problema principale era rappresentato dalla trasformazione di negozi e botteghe in depositi e magazzini per la Chinatown romana. Ora lo scenario è cambiato ma non meno pericoloso. Anzi. Insieme con Termini sull'Esquilino si concentra il maggiore sforzo della Prefettura per prevenire e contrastare, oltre all'abusivismo, i reati di spaccio, ricettazione, ma anche rapine e violenze.

Ruba auto ai vigili che la inseguono in taxi, il furto durante i controlli degli abusivi a Termini

LE TURNAZIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Afferma Sergio Fabrizi, segretario provinciale Ugl Autonomie: «Il Reparto prevedeva la presenza di oltre venti agenti, a oggi non se ne riescono a garantire neanche un manipolo per turno. Nel fine-settimana quando i colleghi che hanno lavorato nel precedente debbono recuperare il riposo, scendono a una o due unità. La domenica, anche qualora prendessero servizio, vengono dirottati altrove. E questo avviene anche nel corso della settimana». La scarsa presenza dei caschi bianchi si nota e come. «Dentro il mercato è deregulation totale - affermano i negozianti - fuori i vigili non si vedono più, scomparsi anche dai giardini». Qui era stato istituita persino una speciale turnazione dalle 5 del mattino alle 12 con la presenza fissa di una pattuglia. «Negli anni - aggiunge Frabizi - sparita pure quella».