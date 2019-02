Metro B, topi nei vagoni e fuga di gas: «Nuova odissea sulla metro B»

Sulla metro B ieri un fuoriprogramma che nessuno si aspettava. In una giornata che ha registrato molti disagi sulla tratta, e che ha fatto scatenare molte proteste anche sui social, è spuntato pure un topo, per l'orrore immaginabile dei passeggeri. Un video postato da Stefano Pedica del Pd mostra un ratto all’interno di un vagone proprio della linea B in un angoletto dove si trova il posto riservato ai portatori di handicap: «La Capitale è in pieno degrado - sottolinea Pedica -. Oramai è uno zoo a cielo aperto e c’è sporcizia dappertutto». Un ennesimo caso, dopo le molte segnalazioni di ratti in circolazione in città, dal Centro alla periferia, nei pressi dei cassonetti dei rifiuti ma anche negli uffici del Campidoglio.



La giornata era iniziata con un forte odore di gas. Poco dopo le 11.30 è stata chiusa la tratta Magliana-Laurentina in entrambe le direzione per motivi di sicurezza e a scopo precauzionale. Tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, supportate da una squadra Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico), sono intervenuti su viale Egeo all’incrocio con via Dodecaneso nel quartiere Eur. sono arrivate anche le squadre dell’Italgas. L’azienda ieri faceva sapere che «dopo il sopralluogo i nostri tecnici non hanno riscontrato alcuna dispersione di gas dalle tubature». Sulle cause dello stop, quindi, resta il giallo. Ciò che è certo è che per circa un’ora i viaggiatori hanno subito i soliti disagi: cancelli chiusi, autobus sostitutivi introvabili.



Molti viaggiatori hanno segnalato ritardi anche lungo la tratta che è rimasta attiva con attese record fino a 20 minuti. «Sono terminate le verifiche dei vigili del fuoco nella zona di viale Egeo nel quartiere Eur. Il servizio della linea B della metropolitana riprende sull’intero percorso. Ritardi residui in corso di normalizzazione» si leggeva alle 12.45 sull’account Twitter InfoAtac.

