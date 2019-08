Indifferenza sul gabbiano morto specchio del degrado della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dello «zoo Capitale» si è scritto molto, sulle pagine di questo giornale. Dei cinghiali che invadono, senza paura, aree dove un tempo non si sarebbero sognati di avvicinarsi. Dei topi che si spingono fino agli uffici del Campidoglio o negli ospedali, dopo aver «colonizzato» i dintorni dei cassonetti strabordanti di rifiuti. Ma anche dei gabbiani, protagonisti di scontri epici con i topi. Ma che succede quando a questo ricco capitolo si somma quello della scarsa pulizia delle nostre strade? Il risultato è nella foto pubblicata dal sito «Roma fa schifo» - che ha a cuore il decoro della nostra città, più di quanto il nome non suggerisca.La carcassa di un uccello morto fa bella mostra di sé a Porta Cavalleggeri. Secondo chi ha postato la foto, quell’animale è lì da giorni, nell’indifferenza di chi dovrebbe avere il compito di spazzare le strade. E anche se - come suggeriscono alcuni commentatori - la sua rimozione non è di stretta competenza dell’Ama, a chi tocca avvisare i servizi preposti, anche nell’interesse dei cittadini, a tutela della loro salute? Quella foto rappresenta bene il livello di menefreghismo delle persone che dovrebbero avere a cuore le sorti della nostra città. Ma anche il “benaltrismo” di quanti, magari, pensano che i problemi di Roma non siano questi.marco.pasqua@ilessaggero.it