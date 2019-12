Roma, toro "al pascolo" sull'Appia Nuova: l'allarme degli automobilisti

Un toro maremmano, per fortuna mansueto, che bruca l'erba incolta lungo l'Appia Nuova davanti all’Ippodromo di Capannelle. Davanti a lui, incessante, la teoria di vetture sulla Statale, con i guidatori a dir poco sorpresi e pure un po' spaventati dal passaggio radente alle lunga corna del possente esemplare. Aggiungiamo allora allo zoo spontaneo di Roma Bestiale, anche i tori dopo aver trovato posto a gabbiani, pecore, istrici, volpi, cavalli, cinghiali, stormi di ilari pappagallini, pitoni, oltre agli indigeni topi, corvi e storni.

La grossa bestia, per nulla inquieta per il viavai di vetture, probabilmente era scappata da un recinto adiacente la strada che raccoglie altri tori e pure esotici dromedari. L’ippodromo spesso ospita circhi, solo che questa volta la situazione presentava molti rischi. Allarmato il servizio veterinario del Comune di Roma e le forze dell'ordine. Buffalo Bill non pervenuto.

