Sentiero arte e natura a Villa Pamphili, la ​performance itinerante per gli amanti del teatro

Un intreccio tra natura ed arte: un nodo insolubile che ci accompagnerà tenendoci per mano in questa esperienza contemplativa.

L’appuntamento è domenica 23, ore 11, a Villa Doria Pamphilj – Largo 3 Giugno 1849 (Via di San Pancrazio 10 - P.zza S. Pancrazio 9/a). L’evento pensato, di certo, non deluderà gli amanti del teatro non tradizionale: il sentiero di arte e natura è una performance itinerante che ha come drammaturgia il genius loci.

Ma capiamo meglio di cosa si tratta; a spiegarcelo è Fernanda Pessolano, l’organizzatrice del sentiero, delle istallazioni e degli abiti.



Nessun palcoscenico, nessun auditorium, nessuna galleria… camminando lungo il sentiero, rigorosamente in silenzio e senza applaudire – come se fossimo all’interno di un teatro, per l’appunto – si assisterà a delle performance di danza, di lettura e altro ancora. Tra scorci di paesaggio e beni storico-artistici, si ammireranno tre danzatrici che ci faranno sognare.È la natura che detta la trama, gli interventi e dunque l’improvvisazione. I costumi, realizzati minuziosamente e scrupolosamente dalla stessa Pessolano, hanno un ruolo centrale: “si parte dall’abito e poi si cura tutto il resto” (…) “Non c’è una narrazione vera e propria, quest’ultima si crea da sé”.Un percorso, questo, non solo da esplorare esteriormente. L’esterno ci susciterà emozioni e sentimenti e ci permetterà di compiere un’esperienza anche introspettiva.Un’immersione tra colori, suoni e paesaggi: un’occasione unica e singolare nel suo genere.