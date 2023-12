Roma, notte di occupazioni nelle scuole: blitz degli studenti dal Mamiani al Tasso

Notte di occupazioni negli istituti scolastici della Capitale. Un'azione coordinata, messa in atto tra le 2 e le 3 di notte, così gli studenti hanno preso possesso di ben cinque licei. Si tratta di Morgagni, Vittoria Colonna, Manara, Mamiani e Tasso «nei quali è sospesa l'attività didattica e di segreteria», spiegano i dirigenti.

Roma, occupati i licei Visconti e Rossi, stop alle lezioni: la protesta guidata dal gruppo Osa

Scuole occupate a Roma, i motivi dei raid

Dietro i raid ci sarebbe la richiesta di un'istruzione «più vicina alle nuove esigenze giovanili», si legge nelle stories apparse sui profili social del Collettivo autorganizzato Mamiani. In un volantino affisso nella bacheca dell'istituto si aggiunge che verrà redatto un comunicato in cui oltre alle ragioni della protesta saranno elencate «valide soluzioni che pretendiamo vengano attuate».

Roma, dentro l'occupazione del liceo Ripetta

E sul sito del Morgagni è stata diffusa una nota dell'istituto in cui si spiega che «questa notte il Liceo è stato occupato da un gruppo di studenti e di studentesse, che hanno consegnato un comunicato in cui specificano che quest'atto è da intendersi come un'azione di contestazione politica e non come una forma di protesta contro il corpo dei docenti, gli Ata e la dirigente scolastica».

Più dura nei toni la nota di Franca Ida Rossi, dirigente del Vittoria Colonna, dove gli studenti sin dalle prime ore della mattina hanno acceso numerosi fumogeni: «Il Liceo Vittoria Colonna è stato occupato da un gruppo di studenti che impediscono l’accesso alle aule e agli Uffici di Segreteria», si legge nel testo.

Anche qui temporaneamente interrotti tutti i servizi. Immediata la reazione dei dirigenti scolastici che hanno provveduto tempestivamente ad avvisare le forze dell'ordine dei blitz nelle scuole.