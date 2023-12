Roma, scuole occupate: nuovi blitz a Plauto, Tullio Levi Civita e Kant. A rischio i fondi del Pnrr

Troppe occupazioni nei licei romani, oltre ai danni alle strutture sono a rischio anche i fondi Pon: per le scuole quest’anno sarà un salasso. La Preside del liceo Mamiani, occupato da ormai una settimana, scrive direttamente alle famiglie e chiede di far ragionare gli occupanti: «se non rispettiamo le scadenze, chi rimborserà la scuola?».

Roma, le occupazioni dei licei: già 150mila euro di danni. I dirigenti: «Le forze dell’ordine vigilino di notte per impedire nuovi raid»

Scuole occupate, a rischio i fondi Pon e Pnrr

L’allarme parte dai dirigenti scolastici e non è di poco conto: quest’anno infatti oltre ai danni causati dalla perdita delle lezioni in classe e dai vandali che spaccano computer, porte e finestre, c’è un altro aspetto che rischia di far saltare i conti degli istituti scolastici superiori. Quale? Le scadenze di fine anno che, tra la chiusura del bilancio e la rendicontazione, non fanno dormire sonni tranquilli ai presidi. Tanto che questa mattina la dirigente scolastica Tiziana Sallusti, a capo dello storico liceo Mamiani di viale delle Milizie, ha deciso di fare appello alle famiglie per spiegare i rischi a cui l’istituto va incontro. «Abbiamo attivato progetti Pon per 64mila euro - spiega - senza rendicontazione dobbiamo restituirli. Tutto va fatto entro il 15 dicembre ma, se gli studenti non mi fanno entrare a scuola dove ho tutte le fatture necessarie, come riuscirò a non essere inadempiente? Per non parlare delle scadenze del Pnrr. Sotto questo profilo la scuola deve rispettare le scadenze, proprio come un’azienda: si tratta di decine di migliaia di euro, qualcuno dovrà rimborsarle». Al liceo Mamiani ci sono i lavori in corso, proprio grazie ai fondi del Pnrr, per ristrutturare il tetto e il timore che i ragazzi possano farsi male con il cantiere è alto. Ora c’è anche la paura che, con il passare dei giorni, tutto il lavoro fatto finora possa saltare.

Roma, notte di occupazioni nelle scuole: blitz degli studenti dal Mamiani al Tasso

Scuole occupate: si aggiungono anche Plauto, Tullio Levi Civita e Kant

Gli studenti oltre al liceo Mamiani, hanno già occupato i licei Virgilio, Tasso e Manara, Morgagni, Colonna, Archimede e Aristofane. Negli ultimi giorni anche il Plauto, il Tullio Levi Civita e il Kant.

Scuole occupate, il rischio vandalismo

Al Righi si è trattato di un’operazione lampo, con i ragazzi che sono usciti dall’edificio dopo una trattativa con genitori e preside.

Anche la liceo Virgilio ci sono i lavori in corso: «Abbiamo paura che i ragazzi possano ferirsi, ci sono le impalcature - spiega Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma - non possiamo andare avanti così, ogni anno. La preside del Mamiani ha ragione, in questa situazione ci sono tutte le scuole. Entro fine mese gli istituti tecnici devono decidere se aderire alla riforma dei 4 anni oppure no: è un passaggio molto importante, ma se non c’è tempo per i colleghi e i consigli come si decide? Se i ragazzi non escono saranno chiamati a prendersi le loro responsabilità». Responsabilità pesantissime: basti pensare che nelle scuole in cui le occupazioni sono terminate si contano i danni per oltre 150mila euro. «I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di segnalare l’occupazione alle forze dell’ordine e chiudiamo allora che vengano identificati gli occupanti, quando sono dentro, altrimenti poi una volta usciti si contano i danni e pagano tutti. Tutta la scuola ma anche l’intera collettività: mi sembra assurdo e iniquo». Il malcontento sta crescendo anche tra i ragazzi, poco prima del ponte dell’Immacolata, giovedì pomeriggio, un comitato di studenti si è riunito a Parco Schuster per decidere nuove mobilitazioni, a cominciare dal liceo Keplero, ma tra loro c’erano anche molti contrari.