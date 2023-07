Roma, la 15enne ruba il portafogli a un turista in metro: lui la blocca e chiama i carabinieri. Denunciata a piede libero e affidata al padre

Turisti nel mirino a Roma. Come sempre e forse, con la città presa d'assalto, ancora di più. Stranieri "all'opera" in Centro, nelle metro, per strada. Una raffica di borseggi, sempre in pieno giorno. E spesso, come in questi giorni, anche i minorenni provano a rubare. Ecco cosa succede.

Turisti borseggiati a Roma

I Carabinieri del Gruppo di Roma sono attivi nelle principali aree d’interesse artistico, nelle zone commerciali e nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, tutto finalizzato alla prevenzione dei reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi. Il bilancio delle attività dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, è di 8 persone arrestate e di una denunciata a piede libero, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. I primi a finire in manette la scorsa sera, un gruppo di cittadini romeni, due ragazzi di 28 e 20 anni e due ragazze di 26 e 19, nella Capitale senza fissa dimora, che in via delle Muratte, dove, dopo aver affiancato una turista ungherese, sono riuscite a sfilarle con destrezza il portafogli dalla borsa che portava a tracolla.

Nel pomeriggio, all’interno della fermata della metro Barberini, della linea A, i Carabinieri della Stazione di Roma via Vittorio Veneto, invece, hanno arrestato un’altra coppia di cittadini romeni, rispettivamente di 38 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi mentre sfilavano il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista italiano. La coppia è stata subito bloccata e la refurtiva una volta recuperata è stata restituita all’uomo.

Sempre nel pomeriggio, in via Sistina all’altezza di piazza Trinità dei Monti, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato in flagranza, due cittadine romene di 24 e 31 anni, sorprese dopo aver sottratto ad un turista americano l’astuccio contenete un paio di occhiali da sole del valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata recuperata e poi riconsegnata alla vittima e le due donne condotte in caserma.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno sorpreso una 15enne, già nota alle forze dell’ordine, sottoposta all’obbligo della permanenza presso la propria abitazione di Aprilia, sorpresa dai militari sulla banchina della metro Spagna. La minorenne era stata sorpresa da un turista turco, a cui aveva sottratto il portafoglio, e che l’aveva bloccata assieme ad un addetto alla sicurezza. La giovane è stata poi denunciata a piede libero e affidata al padre. In tutti i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittime che hanno formalizzazione le previste querele nei confronti degli indagati. Gli indagati sono stati tutti trattenuti in attesa del rito direttissimo al termine del quale gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.