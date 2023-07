Sorpresa a rubare, borseggiatrice picchiata sul bus a Roma: l'uomo tenta di farsi giustizia da sé. Le urla e i video

L’ha sorpresa a borseggiare e l’ha malmenata. È accaduto ieri, a Torvaianica, al capolinea dello 07: secondo le prime informazioni, un uomo ha visto una donna durante un tentativo di scippo e, come reazione, ha tentato di farsi giustizia da sé picchiandola e provando più volte a farla scendere dal bus. Il video è stato diffuso da Welcome to Favelas.

La donna è rimasta scalza e dolorante, mentre l'uomo ha continuato a picchiarla fino a lasciarla sdraiata per terra, in posizione fetale, per cercare di ripararsi dalle botte. A riprendere la scena alcuni telefonini, sia all'interno sia all'esterno dell'autobus: i video sono poi stati pubblicati in rete.

«Fermo, ma che ca... fai?», si sente urlare dalle altre persone presenti sull'autobus, prima che qualcuno mandi a quel paese l'uomo. «Ma guarda che ha sbattuto la testa», dice una voce fuori campo, forse una di quelle persone che sta riprendendo, riferendosi alla ragazza.

Maglietta azzurra, bermuda neri e ciabatte rosse, una delle quali si è tolta dai piedi durante la colluttazione lasciandolo scalzo sul bus. L'uomo, capelli corti e barba lunga è con il busto verso il pavimento dove, accovacciata per terra, si trova la donna, con sandali neri e un vestitino grigio.

L'uomo la prende a schiaffi. In un altro video l'afferra per i capelli e la trascina verso la porta del bus, che resta aperta per tutta la durata del pestaggio. «Chiudi le porte», urlano altri, sperando di riuscire a cacciare fuori l'uomo e a soccorrere la donna, massacrata. Le fermate, nel frattempo, fra un video e l'altro, cambiano. «La sta gonfiando di botte», dice un'altra persona ancora che assiste alla scena dalla fermata del bus.