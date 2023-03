Mercoledì 22 Marzo 2023, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 06:47

Gli agenti hanno notato la vittima correre dietro il borseggiatore e subito si sono messi in coda. Un fuggi fuggi che è terminato con l'arresto dell'uomo, un tunisino con una lunga lista di precedenti. E la restituzione del portafogli al turista, uno straniero di origini cinesi in vacanza nella Capitale e che domenica si trovava nei pressi del Colosseo. Un secondo allarme, qualche ora dopo, è scattato nella stessa zona. Un colpo fotocopia: la vittima era un italiano e non appena si è accorto di non avere più il portafoglio, ha individuato lo scippatore rincorrendolo. Anche in questo caso, in pochi istanti sono intervenuti gli agenti di polizia del distretto Celio in servizio di controllo nel perimetro della zona archeologica. Una corsa tra i turisti che affollavano le strade limitrofe all'Anfiteatro Flavio e lo hanno bloccato: si tratta di uno straniero di origini algerine, pure lui con una lunga lista di precedenti alle spalle. I poliziotti hanno quindi proceduto all'arresto, poi convalidato. E quindi hanno restituito la refurtiva alla vittima: «È stato velocissimo - ha raccontato agli agenti - stavo camminando e ho sentito qualcuno che mi urtava e mi sono voltato. È stato velocissimo ma mi sono accorto subito che mi aveva sfilato il portafogli». Due tentativi sfumati tra la folla di turisti che assediavano l'area archeologica, grazie al tempestivo intervento degli agenti. L'intera area è infatti super sorvegliata da una task force operativa h24 di vigili urbani, poliziotti e carabinieri. «L'intervento immediato ha consentito di arrestare il malvivente e restituire la refurtiva» confermano gli agenti.

Roma, furto all'alba nel deposito Ama: rubate le chiavi di 10 furgoncini. Slitta la raccolta dei rifiuti



Ma l'allerta per i "manolesta" che assediano il centro della città e non demordono resta altissima: ancora a marzo - l'11 - una turista spagnola si stava scattando un selfie davanti al Colosseo, il ladro ha approfittato del momento di distrazione per rubarle la borsa. La scena è avvenuta davanti ai poliziotti in servizio che hanno rincorso l'uomo fino a via Labicana dove cercava un via di fuga e dove invece è statofermato. Si tratta di uno straniero di origini rumene, ora denunciato e arrestato.

TURISTI NEL MIRINO

«Siamo i primi ad avvisare i nostri visitatori per prestare la massima attenzione, soprattutto nelle situazioni in cui c'è confusione. Come la calca agli ingressi quando sono tutti in fila» racconta Silvia Prosperi, da 15 anni guida turistica della Capitale. Che precisa: «Le zone archeologiche sono sorvegliate e sicure ma gli scippatori sanno approfittare di pochissimi istanti di distrazione. Molti -racconta - vedendo anche tante forze dell'ordine, non avvertono alcun pericolo. Altri, sono sprovveduti perché non sono abituati a viaggiare in una città grande come Roma. Siamo i primi che vogliamo assicurare una vacanza serena ai nostri turisti ed evitare che tornino nel loro Paese con una pessima cartolina della città» conclude Prosperi.

Roma: la banda del furgone bianco che rapisce i cani. Proprietari colpiti a bastonate, «ormai è psicosi»

Dunque avvisi, accortezze da mantenere nei luoghi affollati per non finire nel mirino degli scippatori. Che però imperversano anche sui mezzi di trasporto. È solo di qualche giorno fa il polverone di polemiche che si è sollevato quando un macchinista della metro A, agli auto parlanti ha lanciato l'avviso: «Attenti agli zingari». L'addetto voleva avvertire di un possibile rischio di borseggi. L'azienda ha preso le distanze precisando che «si tratta di un'iniziativa personale» e che per l'autore è previsto un provvedimento disciplinare.