Roma, soggiorni estivi per anziani: ecco i punti Blu e Verdi, dove e come iscriversi

Si rinnova l’appuntamento con i Punti Verdi e i Punti Blu del I municipio finalizzati a favorire la socializzazione degli anziani nel periodo estivo. Da giugno è possibile presentare domanda di partecipazione alle due diverse iniziative dedicate agli anziani (autosufficienti con età superiore ai 60 anni per le donne ed ai 65 anni per gli uomini) residenti nel municipio: le domande di partecipazione per i soggiorni diurni al mare o presso parchi e/o piscine riservati alla popolazione anziana residente saranno totalmente gratuite (o eventuale piccolo contributo) in base a delle fasce di reddito.

Per i Punti Blu, sono previsti due turni da dieci giorni ed uno da cinque per un massimo di 50 persone a turno, dal lunedì al venerdì, a partire: dal 03/07/2023 al 25/08/2023, (ad esclusione della settimana di Ferragosto). Per i Punti Verdi, soggiorni organizzati nelle varie aree verdi della città, sempre per gruppi di massimo 50 persone, sempre per tre turni (due turni di 10 giorni ed ed uno da 5) e sempre dal lunedì al venerdì, a partire: dal 24/07/2023 al 01/09/2023, (ad esclusione della settimana di Ferragosto). Sia per i Punti Blu che per i Punti Verdi sono previsti gratuitamente il pasto, l’ombrellone ed il lettino.

I moduli delle domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Municipio Roma I Centro e possono essere presentati all’ufficio protocollo del Municipio Roma I Centro in via Luigi Petroselli 50 o per mail al seguente indirizzo:segretariatosociale.mun1@comune.roma.it.

Oppure presso il segretariato sociale del Municipio Roma I Centro, sempre in via Luigi Petroselli 50, nei seguenti giorni ed orari: a partire da venerdì 9 giugno: il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Per chi avesse difficoltà a raggiungere la sede di via Petroselli 50 a partire dal 7 giugno 2023 è possibile consegnare la domanda di partecipazione presso l’associazione Frà Albenzio di via Frà Albenzio 1, tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: servizio di segretariato sociale, telefono 06 69601665 e mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la copia del documento di identità del richiedente e l’Isee 2023. Verrà poi formata una graduatoria fra le domande presentate assicurando priorità di accesso ai turni scelti dai richiedenti soli e con reddito più basso. Le richieste eccedenti verranno ridistribuite nei turni meno richiesti.