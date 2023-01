Roma, due morti assiderati. Ecoitaliasolidale: «Piano freddo del Campidoglio insufficiente»

Due clochard morti ritrovati oggi entrambi nelle prime ore del mattino. Il primo è stato quello fatto da un passante che ha rinvenuto il corpo poco dopo le 7 nel parcheggio Taxi di Porta Maggiore. I primi interventi dei sanitari hanno accertato la morte naturale ma non hanno escluso la causa per assideramento dovuto alle basse temperature delle ultime notti. Al momento l’uomo non è ancora stato identificato, sul caso sta indagando la polizia del commissariato Esquilino intervenuta prima sul posto. Il secondo cadavere è stato quello di un 41enne, trovato sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Anche in queso caso i sanitari non hanno escluso la morte per ipotermia. Il Piano freddo attuato dal Campidoglio che riguarda solo 60 posti letto distribuiti nei municipi I, IV, V e X probabilmente dovrà essere rivisto visto almeno per dare un sistemazione sicura alle migliaia di senza fissa dimora che attualmente vivono nelle strade della capitale.

Adesso la palla passa ai municipi che dovranno investire i 40.000 euro ricevuto dal Campidoglio per progetti rivolti all'accoglienza di chi vive in strada. «Per quanto riguarda il I municipio - dice il consigliere Luigi Servilio - potremo assistere i senzatetto fino a maggio, per completare il progetto e definire l’accoglienza fino a fine anno ci servirebbero circa 700mila euro speriamo di trovare una soluzione in municipio e di concerto con il campidoglio».

Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce, rispettivamente Presidente e Responsabile per il Lazio del Movimento Ecoitaliasolidale sono molti critici sulla gestione fatta fin adesso: «I senzatetto presenti nella Capitale, sono oltre 22mila, ben il 20% in più rispetto all’anno precedente. C’è anche un 24% di italiani, e ad oggi a disposizione ci sono solamente 2778 posti per la notte, 105 durante il giorno e 1878 pasti grazie ai servizi di Roma Capitale, del Terzo settore, parrocchie e associazioni. Se il nuovo piano, illustrato in Campidoglio lo scorso 13 dicembre dall’attuale Amministrazione Gualtieri, punta ad arrivare a 1.000 nuovi posti entro la fine del mandato, cioè entro il 2026, significa che ad oggi è totalmente insufficiente e che per arginare questo problema sociale si debbono attendere ancora due anni e come è purtroppo avvenuto quest’oggi si rischiano maggiori disagi e sciagure. Bisogna intervenire ora e subito con la distribuzione di sacchi a pelo e coperte, ed eventualmente con la realizzazione immediata di tensostrutture riscaldate».