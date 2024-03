Sprangata al volto di un clochard, ragazzo di 16 anni indagato per tentato omicidio: «Abbiamo litigato e pensavo avesse un coltello»

Un ragazzo di 16 anni che questa notte ha colpito con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana (La Spezia) è ora indagato per tentato omicidio. Le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Sarzana, che sono intervenuti e hanno raccolto le dichiarazioni spontanee del ragazzo, assistito dalle avvocate Giuliana Feliciani e Valentina Antonini.

Secondo quanto avrebbe raccontato il sedicenne, sarebbe scoppiato un alterco e il giovane avrebbe detto di essersi spaventato, pensando che il clochard volesse estrarre un coltello dalla tasca.

Colpo di spranga contro clochard, 16enne accusaro di tentato omicidio

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni. Il ragazzo è stato prelevato dai carabinieri e una volta in caserma, presenti i genitori e gli avvocati, ha reso dichiarazioni spontanee affermando appunto che, durante la lite avuta con l'uomo, di aver avuto paura che il clochard avesse un coltello in tasca. Attualmente il ragazzo è a piede libero.

I carabinieri cercheranno di ricostruire quanto accaduto grazie alle testimonianze e soprattutto in virtù delle numerose telecamere che sono installate nella zona. Il clochard è stato soccorso e portato d'urgenza all'ospedale per le cure del caso ma, secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.