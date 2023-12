Sabato 2 Dicembre 2023, 06:18

«Ci poteva scappare il morto». «Era da tempo che andava messo in sicurezza». «Erano anni che denunciavamo la pericolosità di quel muro». Sono solo alcuni dei tanti commenti che - da ieri - circolano sui gruppi Facebook degli abitanti del quartiere.

Il muro in questione è un muro di contenimento che si trova in via Ponziano, sotto la collina di Monteverde, e che ieri, poco dopo le 3, è in parte crollato. Il cedimento ha distrutto due auto e un furgone che erano parcheggiati.

Nessun ferito. Ma molta paura tra gli abitanti del quartiere che dicono di aver sentito un forte boato e soprattutto che temono possa venir giù l'intera collina.

«Ormai camminare dentro questa città è una questione di vita o di morte». «Ogni volta che passavo lì mi chiedevo quando lo avrebbero sistemato» scrivono ancora sui social.

Una parte di muro, infatti, era già stata messa in sicurezza. E i lavori programmati per il 2024.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei gruppi Marconi e Monteverde della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno transennato la zona interessata alla frana. Una parte di via Ponziano, all'altezza del civico 15, è stata chiusa al traffico. E lo sarà fino a lunedì, quando verrà fatto il sopralluogo da parte dei tecnici. Ancora da chiarire dunque le cause che hanno provocato il crollo.

LA RICHIESTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ennesimo incidente riapre le polemiche sulla fragilità del territorio. «È urgente un piano d'azione serio per prendere finalmente in carico una situazione non più rinviabile che ad oggi rappresenta una delle maggiori emergenze di questo delicato territorio cittadino» commentano Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina e al Municipio XII.