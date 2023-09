Roma, la denuncia di una madre: «Buche e degrado, tragitto drammatico per portare i miei figli a scuola in centro»

Sporcizia, buche e degrado, sono quesi i problemi con cui deve fare i conti tutti i giorni una madre, Maria G., per accompagnare i suoi figli in un istituto del centro. «I miei figli sono piccoli e frequentano la scuola Ruggero Bonghi, l'istituto si trova in via Guicciardini, tra i Rioni Monti ed Esquilino. I miei bambini sono iscritti alla sezione primaria e sono io ad accompagnarli a scuola piedi ogni giorno. La scuola non dista molto da casa, per questa ragione con una passeggiata è facilmente raggiungibile. Passiamo per alcune vie del centro come via del Monte Oppio e via delle Terme di Traiano, tuttavia non manca la sporcizia che invade i marciapiedi, popolati da vari accampamenti di clochard e malviventi che talvolta ci urlano contro verbalmente in lingue incomprensibili».

A rendere la situazione ancora più complessa di quanto non lo sia già, ci sono anche problematiche relative al deterioramento delle strade. «I marciapiedi sono pieni di buche e dossi e sono dunque impossibili da percorrere con il passeggino, il livello di degrado delle strade aumenta di giorno in giorno, così come gli accumuli di immondizia e il bivacco. È per questa ragione che ormai da tempo ho deciso di passare su via Merulana, dove la situazione è leggermente migliore ma non comunque rosea».

Maria e altre madri sono preoccupate anche per gli altri bambini che magari vanno a scuola da soli perché sono più grandi, ma non abbastanza per far fronte a determinate problematiche. «In prossimità delle scuole non dovrebbero esserci tali realtà, ci vorrebbe una cura maggiore per il territorio e un rispetto per chi frequenta gli istituti.

Le zone limitrofe ad un posto frequentato prevalentemente da bambini non dovrebbero essere popolate da malviventi, talvolta alcuni genitori potebbero tardare a causa di impegni lavorativi o del traffico, non ci sentiamo sicuri». L'anno scolastico è stato da poco inaugurato e i problemi sembrano già essere molti, i genitori vorrebbero un intervento rapido per risolvere questa condizione di abbandono che popola le vie circostanti alla scuola.