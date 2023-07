Venerdì 21 Luglio 2023, 06:50

Sanpietrini in tutte le strade vicine al Vaticano e intorno al Circo Massimo. Invece saranno asfaltate - abbandonando il selciato - le principali arterie nei pressi della Piramide Cestia (come via Marmorata) oppure a Porta San Paolo. A cavallo tra agosto e settembre partono le manutenzioni sul manto stradale delle aree che saranno più battute dai pellegrini durante il Giubileo del 2025: lavori che riguarderanno un perimetro di oltre 220 chilometri quadrati tra il Centro, San Pietro, Prati, Trastevere, Testaccio e Ostiense, San Paolo e per i quali saranno impegnati 31 milioni di euro, presi dai fondi stanziati per l'Anno Santo.

Spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, Ornella Segnalini: «Sono lavori concordati con la Soprintendenza nazionale e il I Municipio e che hanno un duplice valore: sicuramente per aumentare il livello di decoro anche in ottica del Giubileo. Parallelamente, però, vogliamo soprattutto migliorare la mobilità in questi quadranti di Roma, superando il problema delle buche che affliggono gli automobilisti o di quelle che si formano tra i sanpietrini e finiscono per colpire i pedoni».

A SAN PIETRO

Si partirà nella prossime settimane ripulendo i sanpietrini di via dei Corridori, a pochi metri dal Colonnato, e sostituendo quelli rotti o quelli che mancano. Quindi si continuerà l'opera con Borgo Sant'Angelo, Borgo Vittorio, Borgo Angelico (in queste direttrici sarà eliminato l'asfalto) per poi addentrarsi sempre di più nei pressi di San Pietro: via dell'Erba, vicolo dell'Inferriata, via Risticucci, via delle Grazie e via Vitelleschi. I sanpietrini saranno collocati anche nella pavimentazione di via Porcari, via di Porta Castello, via Alberico II e via Cancellieri.

Più in generale i lavori di ripavimentazione si terranno di giorno e di notte, in modo da velocizzare i tempi. Per ridurre i disagi alla cittadinanza, ci si muoverà con cantieri mobili: si restituisce il tratto di strada, non appena viene steso il bitume o montati i sanpietrini, che saranno quelli originali e classificati dalla Soprintendenza. «Utilizzeremo - aggiunge Segnalini - asfalti fonoassorbenti per ridurre il rumore delle auto, mentre collocheremo anche un tappetino di sabbia per rendere più permeabili e far scorrere meglio l'acqua piovana nelle strada con i sanpietrini».

A Prati i cantieri principali riguarderanno via Crescenzio e via Boezio, dove sarà tolto il selciato, sostituendolo con l'asfalto. Saranno ripavimentate con uno strato più profondo di bitume viale delle Milizie, via Varrone, via Tibullo, via dei Gracchi, via Terenzio, via Ovidio, via Cicerone, via Virgilio, via Federico Cesi, via Cassiodoro, via Plinio, via Valadier, via Ennio Quirino Visconti, via Belli, via Marianna Dionigi, via Vittoria Colonna e via Properzio.

Gli interventi nel Centro storico riguarderanno per lo più le pavimentazioni in selciato e si allungheranno fino all'area del Circo Massimo. Infatti parliamo di punti molto battuti dai turisti o dai romani per le passeggiate. Tra le prime strade da rifare via Banco di San Santo Spirito e via Giulia, quindi si continuerà verso il Ghetto (via del Portico d'Ottavia), via del Teatro di Marcello per arrivare a via Petroselli e Bocca della Verità. Anche in via Clivio dei Publici, via dell'Ara Massima di Ercole, via San Bonaventura, via di Santa Sabina e piazza Pietro d'Illiria, oggi tutte asfaltate, il bitume lascerà posto alla leucitite, alla roccia vulcanica dei sanpietrini. Sempre in Centro, ripulite e restaurate anche le pavimentazioni in pietra naturale davanti alle chiese di piazza della Chiesa Nuova, di piazza San Salvatore in Lauro e di piazza dell'Oro. Ma saranno sistemate anche le aree di ingresso delle Basiliche di Santa Maria Maggiore, all'Esquilino, e di San Paolo fuori le Mura. A Trastevere cantieri aperti a via della Lungara (sanpietrini) e sull'asfalto di viale Glorioso, via Fabrizi, via Calandrelli e via Porto. Sarà eliminato il selciato anche a via Marmorata, viale della Piramide Cestia e piazza Porta San Paolo, dove sarà steso un manto di bitume.