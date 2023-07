Domenica 16 Luglio 2023, 05:55

Turisti alla scoperta di Viterbo e della Tuscia con il “Treno storico della città dei papi”. Dal cuore della cristianità ai luoghi del primo conclave passando lungo la ferrovia ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo. Un viaggio tra fede, storia, natura, arte.

In vista del Giubileo l’associazione TrasportiAmo, che raccoglie “addetti ai lavori, appassionati, pendolari”, ha scritto alle istituzioni locali e al governo per presentare un progetto che potrebbe essere finanziato con fondi del Pnrr, “oltre 6,7 miliardi di euro previsti per incrementare il livello di attratività del sistema culturale e turistico del Paese, anche attraverso lo sviluppo delle ferrovie storico-turistiche”, spiega il portavoce David Nicodemi. “E’ un progetto che seguiamo da tempo. Quella che si presenta è una occasione irripetibile”.

Il ragionamento di TrasportiAmo è semplice. “A Viterbo sono previsti importanti investimenti per il Giubileo, 9,5 milioni di euro, grazie al lavoro dell’amministrazione della giunta Frontini e del presidente della commissione lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli. Altri fondi arriveranno dal Pnrr per la riqualificazione di Villa Lante, i percorsi ciclo-pedonali, il servizio bikesharing, la passeggiata ecologica lungo le mura. A tutto ciò si sommano nuove manifestazioni come il mercatino Tuscia in Bio e il salone dell'agroalimentare Assaggi”.

Il Treno storico della Città dei papi cucirà tutte queste importanti iniziative e contribuirà “a far riscoprire la bellezza di questo territorio, dando una significativa scossa a turismo, economia e commercio. Senza sottovalutare l’uso che si potrà fare del treno storico in occasione della festa di Santa Rosa e che Viterbo è pure candidata a capitale europea della cultura”.

La lettera è già partita: “Abbiamo scritto al ministro Matteo Salvini, all’onorevole Mauro Rotelli, alla sindaca Chiara Frontini e all’assessore regionale Fabrizio Ghera, con la speranza di essere ricevuti presto per presentare l'idea. Il nostro progetto prevede il revamping dei rotabili storici della ferrovia Roma Nord (le antiche carrozze risalenti al 1932, ndr), la riqualificazione dell’officina alla stazione di Viterbo, spazio che potrebbe essere utilizzato sia come museo ferroviario che come spazio di inclusione sociale e culturale per le associazioni, come siamo riusciti a fare col Polo Museale a Roma. A ciò intendiamo aggiungere un servizio di adduzione con i bus storici Cotral, sensibile sull’argomento”.

Nicodemi nei giorni scorsi ha partecipato al convegno a Ronciglione sulla riattivazione della Civitavecchia-Capranica- Orte: “Il Treno storico della città dei pappi si integrerebbe perfettamente con il progetto portato avanti con determinazione dal presidente Raimondo Chiricozzi”.