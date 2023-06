Roma, il caso dei taxi. Doppia guida e licenze, cosa succede.

Troppe code in strada per aspettare un taxi. E il Campidoglio cala l'asso della doppia guida per fare in modo che ci siano contemporaneamente più auto in circolazione. Ma tutto suona come un ultimatum: l'adesione tra i tassisti è volontaria e, senza un'adeguata partecipazione, sarà necessario passare a nuove misure. Tra queste, l'aumento delle licenze che, almeno per il Giubileo, potrebbe tamponare l'emergenza. Da Palazzo Senatorio sono però ottimisti: puntano ai mille taxi in più in circolazione grazie al sistema della doppia guida. Ed è tra la categoria che c'è ancor più fiducia: un tassista su due dei 7.800 potrebbe aderire al programma lanciato da Roma Capitale per cercare di risolvere un problema (quello della mancanza delle auto bianche libere) che si sta aggravando in queste settimane. La cronaca parla di lunghissime file alla stazione Termini, di interminabili attese al radiotaxi, di app che alla fine rispondono dicendo di essere spiacenti ma non ci sono al momento mezzi a disposizione per fare la corsa.