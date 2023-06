Roma, internet down a Prati da due settimane: centinaia di famiglie senza wi-fi

Un pezzo di città, quella connessa ancora con i vecchi “doppini” di rame, che da due settimane sta senza internet e Wi-Fi casalingo. Accade in Prati/Delle Vittorie, una delle zone più “in” di Roma: bei palazzi, strade alberate, negozi di livello elevato.

Il 19 maggio scorso - nelle due settimane che hanno fatto segnare svariati roghi di cavi nella Capitale compreso quello sulla Tiburtina al Verano che ha mandato in tilt mezza città - divampano le fiamme in una galleria dei pubblici servizi in via Brofferio, quartiere Delle Vittorie.

Da quel momento, si registra la caduta del servizio di connessione internet a casa. Quindi, Smart tv, computer, tablet e cellulari vanno fuori linea. E se per cellulari e tablet c’è sempre possibilità di ricorrere alla connessione dei gestori, per le apparecchiature fisse di casa come i pc e le televisioni smart, il problema diventa insormontabile. Niente Netflix, niente Dazn o Prime, solo per citarne alcune. A meno, appunto, di usare i cellulari come hot spot dove connettere gli apparecchi domestici.

Netflix, stop alla condivisione: cosa fare ora? Ecco l'utente extra: perché conviene (e perché no)



Il problema viene risolto nei giorni successivi solo parzialmente: gli edifici già connessi con la fibra ottica vengono rapidamente rimessi in linea.

Molto più difficile, tanto che ancora oggi non c’è linea, per quelle case in cui la connessione è fatta attraverso i vecchi fili di rame, i “doppini”, appunto. Che hanno una capacità di trasmissione dei dati di molto inferiore al fibra ottica e che, per essere rimessi online, richiedono interventi molto più invasivi.