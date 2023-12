Bonus internet 2024, voucher da 100 euro per attivare la banda larga: requisiti Isee e come riceverlo

Bonus internet. Lo sconto da 100 euro a famiglia per attivare la banda larga arriva nel 2024. Lo rende noto Infratel, società in-house del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dà il via alla consultazione pubblica sulla fase due del Piano voucher.

Sul piatto ci sono circa 400 milioni di euro distribuiti su base regionale. L’80% dei fondi è destinato al Sud per promuovere e incentivare la domanda di servizi di connettività a banda ultralarga in tutte le aree del Paese.