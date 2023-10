Come si tagliano le unghie dei cani?

Domenica 22 Ottobre 2023, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:10

"TicTicTicTic...". C'è chi riconosce dal suono che fanno sul pavimento il momento per tagliare le unghie al proprio cane. Sì, ma meglio non fidarsi di questi "Mozart" della tolettatura animale. Piuttosto, su internet, si trovano diverse guide per capire come e quando tagliare le unghie al vostro fido compagno di mille avventure. Le unghie dei cani sono importanti per la loro presa sul terreno e per svolgere alcune attività come scavare e grattarsi. A causa di fattori come l'età, alcune patologie o una vita sedentaria, potrebbero anche necessitare di tagli periodici. In questa maniera si evitano lesioni alle zampe, danni ai tendini e possibili infiammazioni. Tagliare le unghie del cane è un'operazione semplice ma richiede attenzione. Se non vi convincono i tutorial sul web allora chiedete al vostro veterinario di fiducia. Vi saprà indirizzare anche per l'acquisto dei materiali adatti. Cane al guinzaglio: meglio il collare o la pettorina?