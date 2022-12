Rave a Roma, 150 a Caracalla contro il decreto del governo: la polizia circonda i manifestanti

Un rave improvvisato - e non autorizzato - quello che si sta svolgendo in queste ore sul viale delle Terme di Caracalla a Roma. Un centinaio di persone stanno manifestano contro il decreto legge che vieta i rave party e dispone pene severe per i trasgressori. Nello street parade stand dove si balla, si realizzano magliette e striscioni contro il carcere «che uccide», il 633bis che regola appunto l'invasione di terreni. «Libertà di evadere» si legge, ma anche «la felicità è sovversiva quando si collettivizza». A recintare l'area occupata dai manifestanti decine di poliziotti del Reparto mobile. L'evento, che si sta svolgendo sotto lo sguardo delle forze dell'ordine, fa parte dell'iniziativa «Tekno against repression» organizzata in tutta Italia e in alcune piazze della Francia, da Parigi a Tolosa.