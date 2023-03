Roma, ragazza rapinata in via Giolitti da un ladro in bicicletta. «È comparso dal nulla»

È l’ennesimo episodio di una lunga serie di rapine, quello che si è consumato giovedì scorso in zona Termini, precisamente in via Giolitti, intorno alle 20 di sera, ai danni di una ragazza. A denunciare il fatto sui social la sua amica, che nella speranza di aiutare la vittima del furto a ritrovare quantomeno i documenti, ha pensato di mettere in allerta anche i residenti della zona, abituati e stanchi alla lettura di questi episodi.

«Io e la mia amica, appena arrivata da Milano, siamo state aggredite e lei scippata in via Giolitti mentre ci incamminavamo a prendere il treno per Ladispoli dove io abito» è l’inizio del racconto della ragazza. «Un ragazzo di colore le ha tagliato il cinturino della borsa con un taglierino. In un primo momento abbiamo pensato fosse comparso dal nulla, poi abbiamo realizzato che erano in due su una bici e quello che era dietro è balzato giù appena dietro di noi per agire, mentre l'altro, con uno zaino della Glovo alle spalle ha proseguito da solo».

Roma, una baby gang nei parchi: due rapine in pieno Centro

In un attimo, lo spavento, seguito alla consapevolezza di aver perso tutti i documenti, i soldi “e non pochi”, e il cellulare. Il tutto per l’amica fuori dalla sua città di residenza. «Io sono una pendolare e non ho mai visto un degrado e abbandono del genere» – prova a sfogarsi la ragazza che confessa di non riuscire ancora a dormire la notte a seguito del brutto episodio subìto insieme alla sua amica.

Dopo lo scippo, la denuncia. Ma i carabinieri sono arrivati sul posto solo 35 minuti dopo, senza recarsi nel luogo esatto della rapina, nonostante le insistenze delle vittime che sconsolate sono poi salite su uno degli ultimi treni in partenza al binario 27, vista ormai l’ora. L’unica cosa che le due ragazze sono riuscite a recuperare è la carta d’identità, grazie ad una chiamata della polizia dopo aver fatto una denuncia dei documenti.

«Sono disgustata di Roma, città che adoro da romana. Paghiamo le tasse e siamo persone oneste ma siamo abbandonati da tutti. Tutta la zona intorno a piazza Vittorio è terra di nessuno, tutti lo sanno e nessuno presidia. Queste orribili vicende segnano le persone e ci fanno vivere nella paura» -conclude, in un appello, l’amica della vittima scippata.