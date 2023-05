Roma, ragazzo di 14 anni rapinato al parco del Colle Oppio delle sue scarpe "Air Jordan"

Lo hanno circondato poi strattonato, è stato anche picchiato prima che uno del "branco" riuscisse a prendergli le scarpe. Rapina a Colle Oppio, lo scorso 5 maggio, quando un ragazzino che si trovava al parco è stato assalito da un gruppo verosimilmente composto da nordafricani. L'obiettivo era quello di riuscire a portarsi via quel costoso paio di sneakers (delle Air Jordan) che sono tornate a spopolare tra i ragazzini. E così alla fine è stato. La vittima si era tolto le scarpe e le aveva lasciate vicino allo zaino quando il gruppo lo ha visto e, sicuro di poter avere la meglio considerato il fatto che il minore era da solo, è entrato in azione.

Le minacce

Le minacce e poi le spinte fino a che uno è riuscito a portarsi via le sneakers. La vittima però non si è data per vinta, così ha iniziato a inseguire i suoi rapinatori fino ad essere picchiato da uno di loro. Poco più tardi però intorno alle 19 circa, in piazza del Colosseo, il 14enne mentre passeggiava ha riconosciuto tra la folla un ragazzo che portava ai piedi le sue scarpe e ha dato l’allarme sporgendo denuncia accompagnato dalla madre. I carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto, giunti sul posto hanno rintracciato il presunto rapinatore e lo hanno portato in caserma.

Le indagini

Al termine di ulteriori accertamenti e riscontri sono stati raccolti elementi indiziari a carico del 20enne per cui è stato sopposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere dove il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo mentre le scarpe sono state restituite al ragazzo minorenne.