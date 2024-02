Colle Oppio, sporcizia e delinquenza governano il parco: bivacco dei senzatetto

Diversi senzatetto si sono stabilizzati a Colle Oppio costruendo un vero e proprio riparo con delle coperte. Accanto al rifugio oggetti vari e rifiuti, mentre i residenti testimoniano furti e delinquenza. La signora Luisa abita in zona ed è sconcertata. «Vivo a pochi passi dal parco, ultimamente ogni volta che mi reco lì con il mio cagnolino provo un grande rammarico. La situazione è fuori controllo, qualche giorno fa anche Ama si era occupata di sgomberare la zona in cui si erano accampati alcuni senzatetto, ma non è servito a nulla. La sera stessa già erano tornati infischiandosene. I soggetti responsabili inoltre, non sono innoqui, non sembrano mai lucidi e potrebbero anche essere pericolosi, quantomeno nessuno ci può garantire il contrario. Noi residenti siamo davvero stanchi di dover assistere a scene vergognose. Ci sono furti continui, e le persone hanno paura di essere aggredite per qualche spiccio, non mancano la sporcizia e gli escrementi.

I senzatetto fanno i lori bisogni nel giardino e si lavano nelle fontane, è davvero di cattivo gusto. Il tutto accade anche in pieno giorno, potrebbero esserci dei bambini, ma ormai sembra la prassi. Siamo noi a doverci adattare a questo scempio, e non mi sembra affatto corretto». Il tutto sarebbe stato anche segnalato alla Sala Operativa Sociale. «Chi abaita qui ne vede di tutti i colori, vorremmo un cambiamento concreto, anche i cancelli purtroppo non risolvono la situazione. Ad occuparsene dovrebbe essere il Comune, qualcuno deve risolvere la questione e sistemare queste persone da un'altra parte una volta per tutte, non dovrebbero continuare a stare in strada». La zona dovrebbe essere riqualificata si tratta del cuore di Roma, a un passo dal Colosseo e dalla Domus Aure Neroniana, uno quartieri più belli della Capitale.