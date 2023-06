Sabato 24 Giugno 2023, 00:30

Notte da incubo per una turista slovena di 20 anni che è stata aggredita da un “branco”, composto da almeno 10 ragazzi, alcuni armati di coltello, vicino al Colosseo. La straniera era a Roma per turismo e tre notti fa, verso l’una, stava rincasando alla sua pensione, quando è stata accerchiata dal gruppo su un tratto di via Terme di Tito a pochi passi dal parco di Colle Oppio. La sua comitiva era già andata in albergo. Lei era sola ma mai avrebbe pensato di subire un’esperienza simile. Addirittura è stata ferita di striscio da chi impugnava il coltello.

L’AGGUATO

A un certo punto il “branco” si è palesato. La ragazza si è vista accerchiare da una decina di persone che l’hanno bloccata. Lei ha pensato di fuggire ma non l’ha potuto fare a causa dei violenti che le hanno tolto qualsiasi possibilità di andarsene. Lei ha gridato pregandoli di non farle del male, ma è stato inutile.

Un giovane di colore - racconterà la donna agli investigatori - le ha messo la lama alla gola reclamando di dargli tutto quello che aveva. La vittima, però, non aveva contanti. E allora i dieci balordi hanno puntato alla catenina che la slovena portava al collo. Uno dei violenti le si è avvicinato e con una mossa repentina e le ha strappato il gioiello. La vittima è caduta in terra ferita. Poi, l’uomo con il coltello l’ha ferita di striscio ad un fianco. Uno sfregio brutale. I rapinatori sono fuggiti subito aver messo in tasca il magro bottino.

L’ALLARME

La turista ha chiamato i suoi amici che erano in albergo ai quali ha chiesto aiuto. Subito è stato allertato il numero 112, quello delle emergenza. In via Terme di Tito sono arrivati parecchi equipaggi della polizia. Gli agenti hanno battuto la zona nella speranza d’intercettare i fuggitivi che, invece, sono spariti. È stato chiesto alla vittima se poteva riconoscere i violenti per fare un identikit. Ma lei ha risposto agli agenti che la rapina è avvenuta in un tratto di strada che non era molto illuminata e che, quindi, non si ricorda i dettagli somatici dei banditi. Quello che è sicuro che ad impugnare il coltello è stato un uomo di colore. La ragazza è stata visitata dal personale di un’ambulanza che l’ha trovata spaventatissima ma in buone condizioni, quindi, è saltata l’ipotesi di un ricovero.

Questo caso segnala l’illegalità diffusa a Colle Oppio. Dove soggiornano decine di senza fissa dimora che la notte dormono nel parco, sottolineano alcuni residenti della zona. «Non è la prima volta che capita una rapina a Colle Oppio», dicono. Tanti i turisti che hanno subito rapine e aggressioni. I rapinatori sfruttano proprio la grandezza del parco per colpire e poi sparire nel buio.

«Stavo tornando in albergo - ha raccontato la vittima agli investigatori -, era una bella serata. All’altezza di Colle Oppio sono stata strattonata da un individuo, pochi secondi e sono arrivati gli altri, almeno dieci. Ho temuto di morire, avevo paura mi violentassero». E alla fine è rimasta a terra con una ferita al collo.