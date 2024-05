Roma, ragazzo investito e ucciso da un treno all'ingresso in stazione a Termini: linee bloccate verso i Castelli

Tragedia in mattinata in entrata alla stazione di Roma Termini. Intorno alle 10 un ragazzo ancora non identificato è stato investito dal treno Cassino-Roma all'altezza di Porta San Lorenzo ed è morto sul colpo. Sul posto stanno operando i sanitari del 118 con un medico legale, la polizia ferroviaria di Roma Termini unitamente alla squadra scientifica. Si indaga sulle cause dell'incidente.

Ragazzo morto a Termini

Si tratta di nodo ferroviario cruciale delle linee regionali del Lazio, Cassino-Colleferro-Roma, Albano-Roma-Velletri-Roma, che sono ora bloccate. La sala operativa di Termini sta gestendo l'emergenza deviando i treni in arrivo e partenza su altri binari liberi, al momento risultano chiuse le linee ferroviarie Cassino-Colleferro-Roma e tutte quelle dei Castelli Romani, l'incidente è avvenuto tra le stazioni di Casilina e Termini, poco prima dei binari 18 e 20.

Foto Luciano Sciurba