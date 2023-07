Giovedì 27 Luglio 2023, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 12:07

Portare a passeggio il proprio cane: quale azione più semplice. Ma se il pericolo si aggirasse dietro l’angolo? È bastato svoltare ed incamminarsi lungo la strada sbagliata per andare incontro ad una situazione spiacevole. Le vittime dell’incidente, avvenuto in Viale di Trastevere – più precisamente di fronte al supermercato Elite – sono un uomo sulla cinquantina e il suo cane, un bracco di circa 70 kg. Come da prassi, il padrone stava passeggiando con il suo cane, quando sia lui che il suo fedele amico sono stati attaccati rabbiosamente da un pitbull femmina appartenente ad un senzatetto, addormentato sul luogo dell’accaduto. Il risultato? L’uomo è stato portato con urgenza all’ospedale San Camillo per via di una lacerazione in testa; il bracco, invece, è stato ferito ad una zampa, risultata difatti fratturata, e ha riportato due morsi sul costato.

«Fortunatamente sono uscito io quella sera e non mia moglie. Sono alto un metro e ottanta e peso circa 80kg, non oso immaginare cosa sarebbe successo se quel cane avesse attaccato un bambino o un signore anziano». Parla l’uomo aggredito dall’animale, ancora visibilmente scosso e preoccupato per la sicurezza della zona.

Stando a diverse voci di quartiere, non sarebbe la prima volta che questo pitbull si scaglia contro i passanti senza una specifica motivazione. Eppure, nonostante le varie sollecitazioni e i notevoli avvertimenti, continua a rimanere slegato e privo di museruola. «Ho ancora paura e non sono il solo: il mio cane si blocca, abbaia e pretende di cambiare luogo. Siamo rimasti traumatizzati». Esplicito l’appello del signore: occorre prestare attenzione.