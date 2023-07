Bimba di 5 anni azzannata al volto da un cane corso a Imperia, trasportata in ospedale: è grave

Una bambina di cinque anni è stata azzannata al volto da un cane di razza corso. È accaduto nelle prime ore di questo pomeriggio, in una via della località di San Lorenzo al Mare in provincia di Imperia. La piccola è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Sanremo. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'aggressione. A indagare sull'accaduto sono i carabinieri, che stanno tentando di ricostruire l'episodio.

Il precedente

È il secondo episodio di aggressione da parte di un cane che accade nella provincia di Imperia in pochi giorni. La settimana scorsa a Vallecrosia un pitbull aveva morsicato la faccia di un bimbo di soli due anni, ancora ricoverato all'ospedale Gaslini di

Genova: i medici gli hanno ricostruito parte del viso, ma rischia di perdere un occhio. Il bimbo si trovava in casa del compagno della madre, proprietario del cane: l'uomo è

indagato per lesioni colpose, l'animale è stato messo in rieducazione.