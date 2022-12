Roma, il Pantheon sarà a pagamento nel 2023? Il ministro Sangiuliano: «Cercheremo di esentare i cittadini romani»

«Il Pantheon ora è gratuito, adesso stiamo riprendendo un vecchio accordo che c'era stato tra la Curia, il comune di Roma e il ministero della Cultura per cercare di introdurre un biglietto, magari tutelando tutta una serie di categorie, magari verificando se i cittadini di Roma possano essere esentati dal pagamento» ha detto a RaiNews 24 il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Expo Roma 2030, in arrivo il più grande parco solare urbano al mondo: ecco come sarà

Il ricavo

«Va fatto tutto uno studio giuridico al riguardo, però se noi ricaviamo come è possibile 10 milioni di euro l'anno dal Pantheon questi soldi saranno vincolati alla manutenzione di quel sito e di tutta la piazza che può essere tenuta meglio di come è tenuta adesso», ha proseguito. Il ministro sostiene da sempre che «ci facciamo pagare rispetto alle altre nazioni del mondo, un pò poco per i musei per esempio il museo del Louvre costa più degli Uffizi». «Dobbiamo riflettere su tutto ciò - ha aggiunto -. Abbiamo dei doveri che io intendo mantenere, come una domenica del mese assolutamente gratuita, per il resto noi dobbiamo attrezzarci per far riconoscere il valore dei nostri beni».