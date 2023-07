Sabato 29 Luglio 2023, 07:04 - Ultimo aggiornamento: 07:05

Sedici milioni e 300 mila euro per portare a termine i lavori, interrotti da anni, di riqualificazione e rilancio dell'ospedale Oftalmico di piazzale degli Eroi: i cantieri sono stati aperti nei giorni scorsi e a maggio l'ospedale dovrebbe essere totalmente ristrutturato.

L'OSPEDALE

LA STORIA

L'Oftalmico è stato costruito nel 1938 e da allora si occupa di trattare tutte le patologie che colpiscono gli occhi. Ogni anno vi vengono eseguiti quasi 6 mila interventi, di cui 3.500 solo di cataratta e più di 1000 per il distacco della retina. Si tratta di un presidio monospecialistico finalizzato alla gestione di casi complessi di oftalmologia medica e chirurgica e garantisce la funzione di Pronto Soccorso, unico presidio specializzato nel Lazio. La struttura è, inoltre, dotata di 18 posti letto di cui 8 di Day Surgery.

I Lavori di ristrutturazione dell'Oftalmico di Roma iniziarono nel lontanissimo 2005 e hanno subito una serie di interruzioni, l'ultima delle quali arrivata all'indomani dell'inaugurazione del centro di Oftamlogia pediatrica avvenuta ad aprile 2019. Da allora, il cantiere era fermo.

I lavori riguardano la parte "storica" dell'ospedale, e prevedono anche la ricostruzione del reparto Diagnostica che non era stata inserita nell'appalto originario. I primi interventi sono per la messa in sicurezza antisismica. Poi i nuovi impianti (elettrico, idrico, antincendio e meccanico) che includeranno la rete di gas medicali. Nel piano rialzato saranno realizzati due nuovi ambulatori chirurgici e sala visite. Inoltre, sarà ricostruita interamente la nuova radiologia. Il progetto prevede di ridurre i tempi di attesa potenziando l'accoglienza, per facilitare l'orientamento dei pazienti. A questo proposito, verrà aperta una ulteriore sala visita oculistica nel pronto soccorso, attivando una terza postazione di triage. Inoltre, sarà attivato un desk di accoglienza nel pronto soccorso in collaborazione con le associazioni di volontariato e Cittadinanzattiva.

Oltre un restyling del sito aziendale e una revisione delle procedure di presa in carico dei pazienti, saranno rimodulate le procedure post operatorie per una serie di patologie, come, ad esempio, il distacco della retina, i trapianti di cornea o le macuolopatie con una riprogrammazione dei controlli successivi agli interventi.

Per il commissario straordinario della Asl Rm1, Giuseppe Quintavalle: «Far ripartire i lavori è un segnale tangibile dell'attenzione verso questo ospedale monospecialistico che è a servizio di Roma Capitale e di tutta la Regione Lazio. Non solo abbiamo ripreso i lavori per l'ammodernamento e la sicurezza della struttura ma abbiamo iniziato una revisione integrale delle attività, con un focus particolare alla funzione dell'accoglienza, in collaborazione con Cittadinanzattiva, e al miglioramento del comfort anche nel corso della cantierizzazione. Il sostegno del presidente Francesco Rocca e della Regione Lazio ci ha permesso di rivedere tutte le funzioni dell'oculistica, per un migliore governo della rete territoriale a sostegno della specialistica di 3° livello, che permetterà di potenziare la gestione delle patologie e le funzioni più avanzate della struttura».